Ледокол «Красин» вышел для работы на Севморпути

Из порта Мурманск на трассы Северного морского пути после ремонта вышел ледокол «Красин». Фото: www.rosmorport.ru

Из порта Мурманск на трассы Северного морского пути после ремонта вышел ледокол «Красин». Плановые работы затронули главный и вспомогательный двигатели, корпус, основные и вспомогательные системы и т.д.

- Швартовные и ходовые испытания ледокола «Красин» подтверждают заявленные технические возможности судна, которые удостоверены очередным освидетельствованием классификационного общества РС, - сообщили в Росморпорте.

Напомним: С ледокола «Ямал» эвакуировали члена экипажа из-за обострения хронического заболевания. Его доставили в медучреждение поселка Сабетта.

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