8 апреля ярмарка «Наша рыба» приедет в Оленегорск

Фудтраки встанут у городского рынка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году ярмарка «Наша рыба» стала мобильной, и с тех пор постоянно приезжает в различные населенные пункты Мурманской области. Так, 8 апреля она посетит Оленегорск.

- Жители Оленегорска смогут приобрести дары моря с 11.00 до 18.00, - сообщили организаторы.

Фудтраки встанут у городского рынка.

Напомним: рыбаки завершили мойвенную путину в Баренцевом море, при этом национальная квота полностью не освоена - на 93,6%.

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