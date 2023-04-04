8 апреля ярмарка «Наша рыба» приедет в Оленегорск

Фудтраки встанут у городского рынка.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2021 году ярмарка «Наша рыба» стала мобильной, и с тех пор постоянно приезжает в различные населенные пункты Мурманской области. Так, 8 апреля она посетит Оленегорск.
- Жители Оленегорска смогут приобрести дары моря с 11.00 до 18.00, - сообщили организаторы.
Фудтраки встанут у городского рынка.
Напомним: рыбаки завершили мойвенную путину в Баренцевом море, при этом национальная квота полностью не освоена - на 93,6%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru