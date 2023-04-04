Жительница Мурманска стала амбассадором премии «#МЫВМЕСТЕ»

Психолог из Мурманска Инна Воронова стала амбассадором премии «#МЫВМЕСТЕ». Фото: личный архив

Психолог из Мурманска Инна Воронова стала амбассадором премии «#МЫВМЕСТЕ», которая поддерживает проекты и людей, которые нацелены на пользу для общества.

Амбассадорами в 2023 году захотели стать 378 человек, по итогам трехступенчатого отбора прошли 165 заявок. Инна стала единственным представителем столицы Заполярья.

- Это сообщество лидеров общественного мнения, которые помогают в продвижении премии на конкретной территории: проводят встречи с сообществом и интерактивные площадки на территории своего субъекта РФ; презентуют ее в рамках межрегиональных, региональных, муниципальных мероприятий, - рассказала Инна Воронова «КП»-Мурманск».

Заявки на премию «#МЫВМЕСТЕ» принимаются с 18 февраля до 15 мая, в лидерах по числу желающих участвовать Мурманской области пока нет, но ситуация может измениться. В 2022 году в финал премии вышли два проекта из Заполярья: добровольцы «Атомфлота» представили инициативу по развитию корпоративного волонтерства, а пианистка и депутат Мурманской облдумы Анна Гришко предложила идею проводить бесплатные мастер-классы от профессиональных музыкантов для юных северян.

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