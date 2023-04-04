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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:35

6 и 7 апреля в Мурманске ограничат проезд и парковку на улице Воровского

Также здесь нельзя будет останавливаться
Ника СВЕТЛОВА
Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах, которые ждут их в конце рабочей недели в центре города.

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах, которые ждут их в конце рабочей недели в центре города.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах, которые ждут их в конце рабочей недели в центре города.

- Будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, а также освобождены от транспорта улица Воровского, от улицы Софьи Перовской до проспекта Ленина, с 9 часов 6 апреля до 20 часов 7 апреля, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в Печенгском округе сотрудники госавтоинспекции поймали водителя погрузчика, который ездил по поддельным правам тракториста-машиниста. Мужчину остановили на дороге Заполярный-Сальмиярви.

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