Сидела рядом с трупом хозяйки. В Кировске спасли собаку, которой срочно нужна помощь

Красивая черная Рыся с умными и добрыми карими глазами уже потеряла одну хозяйку, но северяне могут помочь ей найти другой дом. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Красивая черная Рыся с умными и добрыми карими глазами уже потеряла одну хозяйку, но северяне могут помочь ей найти другой дом.

Пожилая жительница Кировска держала дома двух собак, но из-за ухудшившегося здоровья ухаживать за животными ей становилось все труднее.

- С каждым визитом соцслужбы становилось ясно, что бабушке все хуже. Три дня назад работники застали в квартире только одну собаку, вторую мельком увидели на кухне, лежащую на полу и уже неживую. Вчера договорились, что собаку надо забрать. Сегодня удалось попасть в квартиру, где, к сожалению, увидели, что бабуля умерла, - сообщили в группе «Помощь бездомным животным "Хибинский Бродяга"» (12+) 27 марта.

Сколько собака провела рядом с трупом хозяйки, не известно, но она жадно набросилась на воду, когда ее спасли. При этом заметно, что раньше Рыся росла в любви и заботе.

- Она очень хорошенькая, контактная и компактная, шерсть, как у барашка. Ласковая и постоянно просится на ручки. Ко всем людям относится абсолютно нормально, радуется, прижимается. С другими животными также ладит, - уточнили волонтеры.

Сейчас для Рыси ищут новый дом. Подробности можно узнать здесь.

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