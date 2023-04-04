По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 3000 млн кВтч электроэнергии

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Фото: Кольская АЭС

В марте 2023 года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии. Общая выработка с начала текущего года составила более 3 млрд кВтч. При производстве такого же количества энергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено около 1,5 тыс. тонн углекислого газа (СО2).

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. На энергоблоке № 1 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1280 МВт.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «На энергоблоке № 1 работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Особое внимание уделяется вопросам замены насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделениях, монтажу дополнительных перемычек на трубопроводах основного конденсата турбоагрегатов № 1 и № 2. Планируется модернизировать систему оперативного постоянного тока».

Кольская атомная станция надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

* Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска, на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

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