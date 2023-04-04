В Мурманской области проложены первые метры железнодорожных путей к порту Лавна

На данный момент уложены первые 300 метров полотна на участке железной дороги Мурмаши – Пяйве (23 километр). Фото: ОЖД

В феврале стало известно, что к комплексу по перевалке угля «Лавна» стали строить ближние железнодорожные подходы. На данный момент уложены первые 300 метров полотна на участке железной дороги Мурмаши – Пяйве (23 километр).

- Несмотря на сложные метеорологические условия и наличие снега, работы проведены в строгом соответствии с установленной технологией в запланированные сроки. 2 апреля провели укладку стрелочного перевода с электроприводом, а 3 апреля от новой стрелки были уложены первые 300 метров железнодорожного пути, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним: за год планируется достроить 49 километров железнодорожных путей, которые включают в себя семь искусственных сооружений, в их числе самый крупный мост через реку Тулому.

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