Прокуратура проводит проверку по ДТП в Мончегорске со сбитой 11-летней девочкой

Девочка шла по "зебре", когда ее не пропустил водитель. Фото: ГИБДД по Мурманской области

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Мончегорске, в котором пострадал 11-летний ребенок. Авария произошла утром 4 апреля на улице Комсомольской, водитель Renault сбил девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую северянку увезли в больницу.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Мончегорска Дмитрий Петровичев.

- Будет устанавливаться соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе, в части надлежащего содержания улично-дорожной сети, - сообщили в прокуратуре.

Напомним: утром 23 января в Апатитах в ДТП попала 12-летняя девочка, которая шла в школу.

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