Врач из Мурманска: «Здоровье на 50% зависит от образа жизни самого человека»

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, что здоровье на 50% зависит именно от образа жизни самого человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная пословица гласит: здоровье дороже денег. И каждый из нас согласится, что оно бесценно. Но почему-то большинство людей начинают понимать, что здоровье не купить ни за какие деньги, только лишь тогда, когда приобрели ту или иную болезнь вследствие имеющихся нездоровых привычек.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, что здоровье на 50% зависит именно от образа жизни самого человека.

Да, сейчас существует много эффективных лекарств и методов лечения. С их помощью намного легче выздороветь. Но есть немало случаев, когда человек заболевает серьезной болезнью. И только тогда он начинает задумываться, что здоровый образ жизни - это не пустые слова.

- Каждый человек должен обязательно следить за своим здоровьем. И на самом деле это совсем не сложно: надо рационально питаться, быть физически активным, больше времени находиться на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, спать не менее 7-8 часов, отказаться от употребления алкогольных напитков, соблюдать правила гигиены, стараться не нервничать и избегать стрессовых ситуаций, - советует заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Всем, кто курит, необходимо бросить эту пагубную привычку, ведь даже если курильщик будет соблюдать все перечисленные правила, все равно остается огромный риск возникновения онкологических, сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний.

Хорошая физическая форма также имеет большое значение. Практикуйте длительные пешие прогулки, займитесь плаванием, катайтесь на велосипеде, встаньте на лыжи или роликовые коньки, в зависимости от сезона, а также можно записаться в танцевальную студию и т.д.

- Только мы сами в ответе за свое здоровье! Если вы будете придерживаться здорового образа жизни, то вам будет легче находиться в хорошей физической форме, у вас хватит запаса энергии и сил на все ваши повседневные дела. Есть еще одна замечательная поговорка: где здоровье – там и красота. Больше улыбайтесь! Жизнерадостные люди выглядят моложе своих лет и дольше живут, - напоминает Маргарита Петухова.

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