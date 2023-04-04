В Мончегорске на «зебре» сбили 11-летнюю девочку, которая шла в школу

Водитель не пропустил девочку на "зебре". Фото: УГИБДД по Мурманской области
В Мончегорске из-за водителя пострадала 11-летняя девочка, которая шла в школу. ДТП случилось в 8.20 4 апреля у дома №26 на улице Комсомольской.
- 66-летнйи водитель Renault при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении пешеходу, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Ребенка доставили в больницу.
Напомним: водителя, по вине которого в ДТП в Мурманской области погибли три ребенка, проверили на алкоголь и наркотики. Мужчина находится под стражей.
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