В Мурманской области за 50 тысяч рублей продают тибетского яка

Домашний як не так опасен, как дикий [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На одном из сайтом бесплатных объявлений размещено предложение о продаже тибетского яка в Мурманской области. За животное владелец просит 50 тысяч рублей.

- Не кастрирован. Ручной. Выкормлен с рук, - говорится в объявлении.

К слову, яки не самые миролюбивые животные, дикие могут быть очень опасны для человека. Но при этом их часто одомашнивают.

Напомним: в Мурманске продают змею длиной 4,5 метра.

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