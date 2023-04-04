К Мурманской области летит американский стратегический разведчик

Иностранные самолеты-разведчики в нейтральных водах Баренцева моря - явление не редкое. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Иностранные самолеты-разведчики в нейтральных водах Баренцева моря - явление не редкое. Очередной отметился 4 апреля.

- Сегодняшний день, вероятно, будет ознаменован не только работой авиационных шпионов у западных границ России и Беларуси, и их действиями на самой северной оконечности России - именно туда, к пунктам базирования сил и войск Северного флота, взял курс американский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, - пишет Telegram-канал «Контора Пишет».

Напомним: норвежский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion сбросил шпионский буй перед атомной подводной лодкой «Князь Владимир» в Баренцевом море. Подлодка является носителем баллистической ракеты «Булава».

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