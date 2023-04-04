Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 8:02

В Мурманской области стартовал конкурс «Сувенир года. Арктика»

Мастера могут заявиться по пяти номинациям
Ника СВЕТЛОВА
До 31 мая идет прием заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика».

До 31 мая идет прием заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 31 мая идет прием заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика».

- Принимаются туристские сувениры, изготовленные промышленным или ручным способом, разными методами, из любых материалов, - сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Всего для мастеров создали пять номинаций: «Арктический сувенир», «Этнический сувенир», «Гастрономический сувенир», «Экологический сувенир», «Сувенир года». Итоги подведут 16 июля на Арктическом фестивале «Териберка».

Вопросы можно узнать по почте bulygina@gov-murman.ru.

Напомним: в Мурманской области выделили на поддержку туризма 27 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона потратят на развитие приключенческого туризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru