В Мурманской области стартовал конкурс «Сувенир года. Арктика»

До 31 мая идет прием заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика». Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 31 мая идет прием заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика».

- Принимаются туристские сувениры, изготовленные промышленным или ручным способом, разными методами, из любых материалов, - сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Всего для мастеров создали пять номинаций: «Арктический сувенир», «Этнический сувенир», «Гастрономический сувенир», «Экологический сувенир», «Сувенир года». Итоги подведут 16 июля на Арктическом фестивале «Териберка».

Вопросы можно узнать по почте bulygina@gov-murman.ru.

Напомним: в Мурманской области выделили на поддержку туризма 27 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона потратят на развитие приключенческого туризма.

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