У Мишуково столкнулись две легковушки

Проезд по дороге затруднен, так как одна из легковушек перегородила полосу. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Утром 4 апреля возле Лавны произошло ДТП: в районе Мишуково столкнулись две машины. О пострадавших в УГИБДД пока не сообщают.

Проезд по дороге затруднен, так как одна из легковушек перегородила полосу.

Напомним: в лобовом ДТП на дороге Заполярный-Сальмиярви пострадали четыре человека. Столкнулись Volkswagen, «Нива» и Nissan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru