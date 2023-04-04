У Мишуково столкнулись две легковушки

Проезд по дороге затруднен, так как одна из легковушек перегородила полосу. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp
Утром 4 апреля возле Лавны произошло ДТП: в районе Мишуково столкнулись две машины. О пострадавших в УГИБДД пока не сообщают.
Проезд по дороге затруднен, так как одна из легковушек перегородила полосу.
Напомним: в лобовом ДТП на дороге Заполярный-Сальмиярви пострадали четыре человека. Столкнулись Volkswagen, «Нива» и Nissan.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru