Александр Большунов вместе с семьей отдыхает в Хибинах

Александр Большунов приехал в Мурманскую область отдыхать и соревноваться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7-9 апреля в Кировске состоится финальный этап Кубка России по лыжным гонкам, на который приедут 200 спортсменов почти из 40 российских регионов. В их числе - олимпийские чемпионы, призеры и победители всероссийских и всемирных соревнований.

Так, в финале за победу поборется выступать трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. В Кировск он уже приезжал в 2022 году, когда выиграл в 15-километровой гонки «Хибинская весна».

В этот раз Александр приехал за несколько дней до соревнований, чтобы провести время с семьей - в Хибинах он отдыхает с женой и дочкой, которая родилась в августе 2022 года.

Напомним: олимпийский чемпион рассказал, что даже во время отпуска тренируется.

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