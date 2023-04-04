Пьяный житель Заполярного ударил полицейского по лицу

Житель Заполярного напал на полицейского и ударил его по лицу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области будут судить 47-летнего жителя Заполярного. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

5 марта пьяного северянина задержали и доставили в отделение полиции, на что он разозлился.

- Испытывая необоснованное недовольство по поводу исполнения полицейским своих служебных обязанностей, нанес ему удар рукой по лицу, причинив физическую боль, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Северянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: в Мурманске бывший полицейский получил условный срок за превышение полномочий. В магазине он повалил на пол мужчину и избил его.

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