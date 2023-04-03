Жителям Мурманска предлагают бесплатно проверить свои тонометры

Всего за время проведения акции с 2018 года более 60 тысяч тонометров было проверено, около 10% из которых показали отклонения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!», в рамках которой северяне смогут бесплатно проверить свои тонометры артериального давления. Метрологи дают заключение о показаниях прибора и советы по устранению неисправности.

- Акцию проведут специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта с 5 по 7 апреля - с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу ул. Фестивальная, 25, кабинет 2-46, - сообщили в ведомстве.

Всего за время проведения акции с 2018 года более 60 тысяч тонометров было проверено, около 10% из которых показали отклонения.

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