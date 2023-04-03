В Мурманской области потеплеет до +4

Погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении. Фото: Олег ФИЛОНОК

Возможно, к нам спешит весна? В ближайшие дни в Мурманской области ожидается оттепель. Так, 4 апреля столбик термометра поднимется до +4 градусов, однако ночью будет холодно.

Погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении.

- Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11, при прояснениях -16-21, днем от -1 до +4, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске за март выпало 185% от месячной нормы осадков. Весенний месяц стал самым снежным за всю историю наблюдений.

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