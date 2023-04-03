В Кольском районе ввели режим повышенной готовности

Ожидается сильный ветер, возможна метель в Междуречье, Териберке, Ура-Губе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 апреля, с 13.00 и до 00.00, в Кольском районе действует режим «Повышенная готовность» из-за неблагоприятных погодных условий. Он был введен в муниципалитете и на минувших выходных.

Ожидается сильный ветер, возможна метель в Междуречье, Териберке, Ура-Губе.

Напомним: в Мурманске за март выпало 185% от месячной нормы осадков. Весенний месяц стал самым снежным за всю историю наблюдений.

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