Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды3 апреля 2023 13:47

В Териберке и Мурманске планируют снять комедийный сериал «Заполярная звезда»

В главной роли — известный российский актер, чье имя не разглашается
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Главную роль должен сыграть известный российский актер, чье имя пока не разглашается.

Главную роль должен сыграть известный российский актер, чье имя пока не разглашается.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом в Мурманске и Териберке планируют снимать комедийный сериал «Заполярная звезда». Съемки будет проводить команда кинематографистов из Москвы.

- По сюжету главный герой, некогда невероятно известный, а теперь всеми забытый актер волею судьбы попадает на небольшой остров в Баренцевом море, где он... настоящая звезда и даже культовая личность. В его честь установлен памятник и назван сам остров! - пишут в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Главную роль должен сыграть известный российский актер, чье имя пока не разглашается. Финансировать съемки кинематографисты будут из собственных средств и с помощью краудфандинга. Все желающие могут помочь реализовать этот проект и поучаствовать в съемках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru