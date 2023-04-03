В Териберке и Мурманске планируют снять комедийный сериал «Заполярная звезда»

Главную роль должен сыграть известный российский актер, чье имя пока не разглашается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом в Мурманске и Териберке планируют снимать комедийный сериал «Заполярная звезда». Съемки будет проводить команда кинематографистов из Москвы.

- По сюжету главный герой, некогда невероятно известный, а теперь всеми забытый актер волею судьбы попадает на небольшой остров в Баренцевом море, где он... настоящая звезда и даже культовая личность. В его честь установлен памятник и назван сам остров! - пишут в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Главную роль должен сыграть известный российский актер, чье имя пока не разглашается. Финансировать съемки кинематографисты будут из собственных средств и с помощью краудфандинга. Все желающие могут помочь реализовать этот проект и поучаствовать в съемках.

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