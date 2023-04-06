«Нет предельного возраста эксплуатации судна». В Союзе рыбопромышленников рассказали об обновлении флота

Раньше существовало правило списания судов определенного возраста. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Тема срока эксплуатации судов - одна из самых острых у рыбаков. Принято считать, что через 30 лет судно нужно отправлять на утиль за негодностью, однако это не так.

Как отметила сопредседатель Правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Ирина Мокерова, года не являются для судна приговором.

- Возраст судов совершенно не мешает их эксплуатации и напрямую не связан с возможностью промысла, мореходными качествами и так далее. Если судовладелец может эксплуатировать «возрастное» судно и ему не мешает то, что затраты растут, а производительность меньше, то почему нет? Решение обновить весь флот сейчас приведет к тому, что через 20 лет мы будем снова использовать старые суда. Нет предельного возраста эксплуатации судна, это пустые слова, - говорит Ирина Мокерова.

Раньше существовало правило списания судов определенного возраста, что было связано с плановой экономикой и тем, что судостроительные заводы уже готовили серию новых судов, которые встанут вместо прежних. Списывались даже те суда, с которыми все было хорошо, а сейчас смысла в этом нет. При этом о безопасности никто не забывает - судна модернизируют.

По словам руководителей Союза, флот у нас не старый – есть суда самых разных годовпостройки – от 1988 года (траулер «Марк Любовски») до 2023 года (траулер «Белое море»).

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