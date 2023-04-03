«Делайте все делать заранее, а не в последний момент». Андрей Чибис призвал ответственно подойти к паводкам

Губернатор Андрей Чибис призвал муниципалитеты и профильные министерства максимально ответственно подойти к подготовке к этой сезонной проблеме. Фото: Правительство Мурманской области

За март Мурманская область по уши увязла в сугробах - в одном только Мурманске выпало 185% месячной нормы осадков. Так что совсем скоро, когда снег начнет таять, нас ждут масштабные половодья и паводки.

Губернатор Андрей Чибис призвал муниципалитеты и профильные министерства максимально ответственно подойти к подготовке к этой сезонной проблеме.

- Пожалуйста, извлекайте из опыта прошлых лет выводы, делайте все заранее, а не в последний момент. Глав администраций прошу особое внимание уделить уборке снега в границах населенных пунктов, в том числе во дворах. Определите зоны подтопления исходя из самого критичного сценария. Наша задача – максимально минимизировать риски подтоплений, – подчеркнул глава региона.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, половодье в Заполярье ожидается на 2-5 дней раньше обычного. Температура воздуха должна стабильно перейти в положительные отметки в конце апреля, а максимальные уровни половодья ожидаются во второй половине мая.

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