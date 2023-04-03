В Мурманске состоится первое заседание рабочей группы по газификации Заполярья

4 апреля в Мурманске состоится первое заседание рабочей группы по вопросу газификации Кольского Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 апреля в Мурманске состоится первое заседание рабочей группы по вопросу газификации Кольского Заполярья. В ее состав вошли представители правительства Мурманской области, а также Республики Карелия.

- «Газпром промгаз» начал актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области еще в прошлом году. Это позволит уточнить реальные потребности региона в «голубом топливе». Документ ляжет в основу проекта по строительству магистрали «Волхов – Мурманск», разработку которого уже начала компания «Газпром проектирование», - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Трассировка для будущего газопровода уже выполнена, стоимость «трубы» оценили в 300 миллиардов рублей. Предварительная потребность Мурманской области в природном газе составляет 8,6 млрд кубометров в год. Важность проекта отметил президент Владимир Путин: это поможет развиваться крупным проектам в регионе, а также снизит коммунальные платежи северян.

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