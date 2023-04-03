Директора мурманской организации ждет суд за сокрытие 3,5 миллионов рублей от налогов

Уголовное дело по части 1 ст. 199.2 УК РФ было возбуждено по материалам, поступившим из налоговой. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске будут судить руководителя ООО, который скрыл от государства 3,5 миллиона рублей. Эти деньги должны были идти на налоги.

- С августа 2020 по ноябрь 2022 года, директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей топливом, скрыл средства компании, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Уголовное дело по части 1 ст. 199.2 УК РФ было возбуждено по материалам, поступившим из налоговой. Оно направлено в Первомайский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

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