В районе Ковдора произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 2 балла, что не ощущается людьми, но фиксируют измерительные приборы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

31 марта в районе Ковдора (31 километр к северо-западу от города) произошло небольшое землетрясение. Это следует из данных на сайте volcanodiscovery.com.

Магнитуда подземных толчков составила 2 балла, что не ощущается людьми, но фиксируют измерительные приборы.

Напомним: в районе Апатитов произошло сильнейшее для Заполярья землетрясение за последний год.

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