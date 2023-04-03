В лобовом ДТП на дороге Заполярный-Сальмиярви пострадали четыре человека

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Утром 3 апреля на 12 километре автодороги Заполярный-Сальмиярви в районе рудника Каула-Котсельваара произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Volkswagen и «Нива» с последующим столкновением с Nissan.
На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечивали безопасность и оказывали психологическую помощь пострадавшим. Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, в аварии пострадали четыре человека.
Причины происшествия устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru