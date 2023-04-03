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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 9:41

В лобовом ДТП на дороге Заполярный-Сальмиярви пострадали четыре человека

Столкнулись Volkswagen, «Нива» и Nissan
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 3 апреля на 12 километре автодороги Заполярный-Сальмиярви в районе рудника Каула-Котсельваара произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Volkswagen и «Нива» с последующим столкновением с Nissan.

На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечивали безопасность и оказывали психологическую помощь пострадавшим. Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, в аварии пострадали четыре человека.

Причины происшествия устанавливаются.

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