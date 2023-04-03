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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:56

Житель Архангельска устроил дебош в мурманском дискобаре

Северянина задержали сотрудники Росгвардии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поздно ночью росгвардейцам поступил тревожный сигнал из дискоклуба, что находится на улице Академика Книповича.

Поздно ночью росгвардейцам поступил тревожный сигнал из дискоклуба, что находится на улице Академика Книповича.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поздно ночью росгвардейцам поступил тревожный сигнал из дискоклуба, что находится на улице Академика Книповича. Как оказалось, в заведение пришел посетитель, который устроил дебош.

- Молодой человек громко выражался матом и пытался затеять драку с другими посетителями. Дебошир агрессивно реагировал на замечания работников клуба и продолжал свои противоправные действия, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

24-летнего жителя Архангельска, который оказал сопротивление при задержании, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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