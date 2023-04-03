Житель Архангельска устроил дебош в мурманском дискобаре

Поздно ночью росгвардейцам поступил тревожный сигнал из дискоклуба, что находится на улице Академика Книповича.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Поздно ночью росгвардейцам поступил тревожный сигнал из дискоклуба, что находится на улице Академика Книповича. Как оказалось, в заведение пришел посетитель, который устроил дебош.
- Молодой человек громко выражался матом и пытался затеять драку с другими посетителями. Дебошир агрессивно реагировал на замечания работников клуба и продолжал свои противоправные действия, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
24-летнего жителя Архангельска, который оказал сопротивление при задержании, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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