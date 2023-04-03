В Мурманске на судне «Санкт-Петербург» нашли тонну неучтенной в документах рыбы

Проводится административное расследование. Фото: ПУ ЗАР

В порту Мурманска выявили на судне МК 0158 «Санкт-Петербург» рыбу общим весом более 1,1 тонны, которая не была учтена в промысловой документации. На дары моря сотрудники погрануправления наложили арест.

- В отношении капитана судна возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море», - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ Россиипо западному арктическому району.

Проводится административное расследование.

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