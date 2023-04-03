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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:48

Март 2023 года стал самым снежным за историю метеонаблюдений в Мурманской области

Он побил рекорд 2000 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Март 2023 года уже вошел в историю метеонаблюдений двумя достижениями.

Март 2023 года уже вошел в историю метеонаблюдений двумя достижениями.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Март 2023 года уже вошел в историю метеонаблюдений двумя достижениями. Это самый холодный месяц зимы 2022/2023 и самый снежный март за историю наблюдений за погодой в Мурманске.

- Мы все-таки опередили март 2000 года всего на 0,1 миллиметра! В нынешнем марте сумма осадков за месяц составила 53,1 миллиметра против 53 миллиметра 23 года назад, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: в Мурманской области готовятся к паводку.

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