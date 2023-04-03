Почти пять тысяч человек задействованы в подготовке к паводку в Мурманской области

Как сообщили в правительстве Мурманской области, в процессе задействованы 4857 человек, 1166 единиц техники, 65 плавсредств, 6 единиц авиатехники. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманской области в марте, который является зимним месяцем, активно шла подготовка к паводку. Сейчас, когда в регионе все чаще будет случаться плюсовая температура, превентивные меры продолжаются.

Как сообщили в правительстве Мурманской области, в процессе задействованы 4857 человек, 1166 единиц техники, 65 плавсредств, 6 единиц авиатехники.

С учетом обильных мартовских снегопадов, губернатор Андрей Чибис призвал готовится к сильному паводку и учесть все сценарии.

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