Из Териберки и обратно отправятся организованные колонны авто

3 апреля из Териберки и обратно сформируют колонны автомобилей для движения по закрытой дороге. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

3 апреля из Териберки и обратно сформируют колонны автомобилей для движения по закрытой дороге.

- Из Териберки до 32 километра автодороги Кола – Серебрянские ГЭС организованное движение в колонне стартует ориентировочно в 11.00 и 18.00, обратно – в 14.00 и 21.00, - сообщают в оперштабе региона.

Отмечается, что большегрузы пропускать в колонну не будут. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Напомним: дорогу на Североморск перекроют на два дня.

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