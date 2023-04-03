Дорогу на Североморск перекроют на два дня

Продолжительность полного перекрытия участка – не более 30 минут.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
3 и 6 апреля будет перекрыта дорога в Североморск. Ограничение связано с проведением взрывных работ при строительстве транспортной развязки.
Как сообщает минтранс региона, для движения будет закрыт участок между Мурманском и Североморском (от дома №114 по пр. Героев-североморцев до 20 километра автодороги Р-21 «Кола») в промежутке с 10.00 до 12.00.
Продолжительность полного перекрытия участка – не более 30 минут.
Информацию о состоянии дорог в регионе можно узнать в диспетчерских дорожных службах: 8(8152)56-78-87 (ФКУ Упрдор «Кола») или 8(8152)21-40-70 (Мурманскавтодор).
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