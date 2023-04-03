5 тысяч зрителей и 1700 спортсменов принял 49-й Мурманский лыжный марафон

На трассу в Мурманске вышли 1700 спортсменов. Фото: правительство Мурманской области
1 и 2 апреля в столице Кольского Заполярья прошел 49-й Мурманский лыжный марафон в рамках «Праздника Севера». Его посетили пять тысяч человек из Мурманской области и числа гостей региона, на трассы вышли 1700 спортсменов из 300 городов и регионов России, а также из Норвегии и Республики Беларусь.
Спортсменам, среди которых были как профессионалы, так и любители, предстояло преодолеть дистанцию в 50 километров свободным стилем.
- В Долине Уюте также прошел Кубок по юкигассену и «Марш малышей», в последнем принимали участие более 500 ребят из различных населенных пунктов. Такое количество маленьких участников было впервые, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в Ловозере прошел традиционный День оленевода. Гости увидели гонки на оленях, услышали саамские песни и увидели национальную борьбу.
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