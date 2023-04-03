Житель Кандалакши в пьяном угаре забил человека до смерти

Жителя Кандалакши будут судить за смертельное избиение человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области будут судить 49-летнего жителя Кандалакши. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Днем 17 декабря мужчина находился в квартире одного из домов на улице Аэронавтов и был пьян, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому многочисленные удары кулаками и ногами по голове и туловищу, - сообщили в региональном СКР.

Мужчина умер на месте. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

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