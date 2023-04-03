Стала известна дата проведения восьмого Арктического фестиваля «Териберка» в 2023 году

Фестиваль "Териберка" пройдет в Мурманской области в восьмой раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стала известна дата проведения VIII Арктического фестиваля «Териберка» в 2023 году.

- Он пройдет 15-16 июля. В прошлом году мероприятие посетили больше 10 500 гостей из 34 регионов России. В этом году рассчитываем провести его не менее ярко и масштабно, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В январе открылся прием заявок на участие в фестивале.

Напомним: комитет по туризму Мурманской области получил бронзовую медаль Российского географического общества. Награду вручили ведомству за большой вклад в развитие туризма и за организацию Арктического фестиваля «Териберка».

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