В Кольском районе у 76-летнего рыбака снегоход провалился под лед озера

Рыбак не пострадал, но ему понадобилась помощь спасателей. Фото: vk.com/szrpso

Спасатели Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра выезжали на помощь рыбаку в Кольском районе.

- У 76-летнего мужчины, рыбачившего на озере Нялъявр, наполовину ушел в воду снегоход. Самостоятельно выбраться он не смог. Дежурная смена на двух снегоходах выдвинулась в район поиска, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Сотрудники аварийно-спасательного центра помогли вытащить снегоход и добраться рыбаку до его машины. Сам мужчина не пострадал.

Напомним: с заметенной дороги в Териберку спасли несколько десятков машин.

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