На федеральной трассе «Кола» под Оленегорском перевернулась машина

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murman01

Около девяти утра 2 апреля в экстренные службы поступила информация о ДТП на 1294 километре федеральной трассы «Кола».

- На 1294 километре трассы в районе Оленегорска произошло опрокидывание легкового автомобиля Nissan Almera, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Напомним: в Мурманске произошло массовое ДТП на спуске с улицы Кооперативной, из-за чего было полностью перекрыто движение в сторону юга. Образовалась большая пробка. www.murmansk.kp.ru/online/news/5204309/

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