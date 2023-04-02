Жители Мурманска боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта

16% северян пугает развитие нейросетей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В мире все активнее развиваются нейросети, так, в Красноярске выпуск новостей провела виртуальная ведущая Дарья.

Специалисты рекрутингового сайта SuperJob провели исследование в Мурманске, чтобы выяснить, как северяне реагируют на такие модные тенденции. Оказалось, что 16% опрошенных переживают из-за этого.

- Чаще всего северяне опасаются лишиться рабочих мест в результате автоматизации. На втором месте по количеству упоминаний — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества, - говорится в исследовании.

А вот 42% опрошенных считают, что робот или программа не могут заменить человека.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал на своей странице в соцсетях, как столицу Арктики видит нейросеть. Город получился сказочным, снежным, а его стиль напоминает готику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru