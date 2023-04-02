В Коле сняли резвящегося кита у моста. Но что с ним не так?

Кит в Коле оказался смонтированным видео. Фото: vk.com/murmansk.region

В заполярных пабликах в «ВКонтакте» стало распространяться видео, сделанное в Коле. В кадре – кит, который резвится у моста.

Китами северян не удивить, ведь в той же Териберке их видят каждый день, и туристов эти морские гиганты манят, как магнит. Но в Коле обычно замечают тюленей. Не все поверили в то, что киты зашли в реку Тулому. И правильно сделали! Видео оказалось первоапрельской шуткой.

- Больше 100 тысяч просмотров, куча пабликов взяли наш контент как собственную оригинальную новость. Мы живем в удивительную эпоху технологий и постправды. Если ребята из Мурманска умеют так, просто представьте, что могут люди, которые ведут против нас информационную войну, - написали в сообществе «Регион 51» (18+).

Авторы отметили, что видео было снять в Коле, но вот кита на него добавили.

Напомним: очевидцы сняли на видео снежный торнадо в Териберке.

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