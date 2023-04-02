Дорогу Заполярный – Сальмиярви и федеральную трассу «Кола» открыли для проезда после непогоды

Две дороги открыли после непогоды. Фото: МЧС по Мурманской области

Из-за сильной метели, которая разыгралась на этой недели и затянулась на несколько дней, в Мурманской области стали перекрывать дороги. Когда непогода стихла, проезд стал возможен.

Так, с 3.00 2 апреля открыли федеральную трассу «Кола» с 1485-1510 километры, а с 7.30 – дорогу Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 километры

А вот проезд на Териберку все еще закрыт. Водителей просят оперативно уточнять прогноз и состояние участков, которые чащ всего закрывают из-за непогоды. Сделать это можно по телефонам Упрдор «Кола» - 8(8152)56-78-87; Мурманскавтодор, телефон 8(8152)21-40-70.

Напомним: 1 апреля на «Коле» застряли около 30 машин, водители которых рискнули ехать в непогоду. Несколькими днями ранее в снежный плен попали десятки машин на дороге в Териберку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru