Столпившихся у закрытого участка трассы Р-21 «Кола» автомобилистов просят вернуться в Мурманск

На месте работает оперативная ГУ МЧС России по Мурманской области. Фото: МЧС по МО

1 апреля в Мурманской области перекрыли участок автодороги Р-21 «Кола» с 1471 по 1510 километр, который ведет в Спутник. Ограничение движения связано с настигнувшей регион метелью.

Однако некоторые автомобилисты решили пойти наперекор погоде. Так, перед закрытым участком дороги со стороны Мурманска скопилось порядка 30 автомобилей. Водителей просят не рисковать и возвращаться обратно в город, так как улучшения погоды не ожидается.

- На месте работает оперативная ГУ МЧС России по Мурманской области, развернут пункт обогрева, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: ранее на закрытой дороге на Териберку в снежном плену оказались 40 машин. Путешественников эвакуировали снегоходами.

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