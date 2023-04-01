Победителями Мурманского лыжного марафона свободным стилем стали Денис Спицов и Анастасия Кулешова

Денис Спицов добрался до финиша за 2 часа 16 минут 55 секунд. Фото: marathon51.ru/

1 апреля в Долине Уюта развернулось ключевое спортивное событие Праздника Севера - 49-й Мурманский лыжный марафон. Спортсменам, среди которых были как профессионалы, так и любители, предстояло преодолеть дистанцию в 50 километров свободным стилем.

Так, победителем лыжной гонки среди мужчин стал олимпийский чемпион Денис Спицов, который добрался до финиша за 2 часа 16 минут 55 секунд. Второе место - у Ивана Якимушкина, а третье занял Алексей Шемякин.

В женской гонке «золото» завоевала Анастасия Кулешова с результатом 2 часа 33 минуты 25 секунд. Второе и третье места - у Анастасии Прокофьевой и Анна Королевой.

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