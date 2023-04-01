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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 10:47

В Апатитах продавец-кассир попала под уголовное дело

Женщина присвоила себе 8,6 тысячи рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Северянке грозит до двух лет лишения свободы.

Северянке грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Апатитов попала под уголовное дело, решив присвоить себе деньги из магазина, в котором работала продавцом-кассиром. При ревизии в кассе супермаркета выявили недостачу на 8,6 тысячи рублей.

Как выяснили полицейские, при оплате покупателем товара, женщина не выдавала ему чек за покупку, а проводила отказ по нескольким позициям, ранее оплаченным покупателем. Таким образом работница успела присвоить себе 8600 рублей, которые потратила на личные нужды.

- В отношении ранее несудимой местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянке грозит до двух лет лишения свободы, она находится под подпиской о невыезде.

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