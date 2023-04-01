В Кольском районе ввели режим повышенной готовности

Режим ввели на территории Колы, Туломы, Пушного, Междуречья, Ура-Губы и Териберки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кольском районе из-за усиления ветра и метели введен режим повышенной готовности. Он действует с 12.00 1 апреля до 09.00 3 апреля на территории Колы, а также Туломы, Пушного, Междуречья, Ура-Губы и Териберки.

- Введен режим функционирования «Повышенная готовность» для Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, - сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним: автодорогу Заполярный - Сальмиярви закрыли из-за метели. Водителей просят ехать по трассе Р-21 «Кола».

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