В Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП с пострадавшим

Водителя отечественного авто госпитализировали. Фото: УГИБДД по МО

Утром 1 апреля в Мурманске произошло серьезное ДТП. В районе дома №131 на проспекте Кольском столкнулись Audi и «Нива».

- По предварительной информации, водитель иномарки, который двигался по проспекту Кольскому в строну юга, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с «Нивой», ехавшей в сторону улицы Шевченко, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Водителя отечественного авто госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в Мурманске из-за перевернувшейся LADA Kalina пострадала женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru