В Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП с пострадавшим

Водителя отечественного авто госпитализировали. Фото: УГИБДД по МО
Утром 1 апреля в Мурманске произошло серьезное ДТП. В районе дома №131 на проспекте Кольском столкнулись Audi и «Нива».
- По предварительной информации, водитель иномарки, который двигался по проспекту Кольскому в строну юга, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с «Нивой», ехавшей в сторону улицы Шевченко, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
Водителя отечественного авто госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним: в Мурманске из-за перевернувшейся LADA Kalina пострадала женщина.
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