Автодорогу Заполярный - Сальмиярви закрыли из-за метели

Автомобилистов просят соблюдать ПДД, учитывать погодные условия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автодорогу Заполярный - Сальмиярви (с нулевого по 23 километр) закрыли для проезда 1 апреля с 11.00. Ограничение движения ввели из-за непогоды - ветра, метели, отсутствия видимости.

В МЧС региона сообщают, что водители могут проехать по автодороге Р-21 «Кола» с 1541 по 1572 километр. Автомобилистов просят соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, быть внимательным на дорогах.

Напомним: в Мурманске запретят парковку транспорта на некоторых улицах города.

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