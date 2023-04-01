В Мурманске на некоторых улицах временно запретят парковку авто

Ограничения будут действовать с 4 по 7 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске на несколько дней запретят парковку транспорта на некоторых улицах города. Это следует из постановления администрации.

Так, парковка будет запрещена на ул. Полярные Зори, нечетная сторона на участке от ул. Сполохи до ул. Профессора Сомова, с 08.00 до 17.00 4 апреля.

Парковаться также нельзя будет 5 апреля с 08.00 до 17.00 по проезду от ул. Баумана до дома №93 по проспекту Кольскому, по ул. Чехова с 08.00 до 17.00 6 апреля и по ул. Володарского, на участке от ул. Челюскинцев до ул. Привокзальной с 08.00 до 17.00 7 апреля.

Транспорт, который припаркован в зоне действия запрещающих дорожных знаков на указанных улицах, эвакуируют.

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