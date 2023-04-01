Губернатор Мурманской области сообщил о пяти погибших военнослужащих в зоне СВО

В зоне проведения СВО при выполнении боевых задач погибли еще пять военнослужащих. Фото: vk.com/chibis.andrey

В зоне проведения СВО при выполнении боевых задач погибли еще пять военнослужащих из Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Каждый, кто сегодня находится на территории проведения специальной военной операции - герой нашего времени. Это люди, для кого честь, достоинство, отвага - не просто слова, а правила жизни. Светлая память вам, герои. И вечный покой, - отметил глава региона.

Фото: vk.com/chibis.andrey

Не стало рядового Дениса Улаева, старшего пропорщика Александра Дорофеева, ефрейтора Ивана Юганова, младшего сержанта Сергея Теплякова и рядового Евгения Желнина.

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