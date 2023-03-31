В Мурманске изменят границы туристского центра города

Ранее в него включили площадь Пять Углов, центральные скверы и ряд улиц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале «Открытый электронный регион» размещен проект постановления администрации Мурманска о «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 02.03.2023 № 771 "Об определении границ туристского центра города Мурманска».

Так, в состав туристского центра, согласно документу, войдут морской вокзал и территория вокруг него. Ранее в него включили площадь Пять Углов, центральные скверы и ряд улиц.

Напомним: в Мурманской области выделили на поддержку туризма 27 миллионов рублей. В том числе 4 миллиона потратят на развитие приключенческого туризма.

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