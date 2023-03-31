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НовостиПолитика31 марта 2023 14:37

Руфат Синякаев стал инвеступолномоченным администрации Мурманска

Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Сердечкин
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев (справа) стал инвеступолномоченным администрации Мурманска.

Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев (справа) стал инвеступолномоченным администрации Мурманска.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев стал инвеступолномоченным администрации Мурманска. Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Сердечкин.

Синякаев в новой должности будет работать с Корпорацией развития Мурманской области, инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Напомним: уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост. В этой должности он был с декабря 2021 года.

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