Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев (справа) стал инвеступолномоченным администрации Мурманска.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев стал инвеступолномоченным администрации Мурманска. Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Сердечкин.
Синякаев в новой должности будет работать с Корпорацией развития Мурманской области, инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Напомним: уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост. В этой должности он был с декабря 2021 года.
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