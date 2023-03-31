Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев (справа) стал инвеступолномоченным администрации Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Заместитель главы администрации Мурманска Руфат Синякаев стал инвеступолномоченным администрации Мурманска. Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Сердечкин.

Синякаев в новой должности будет работать с Корпорацией развития Мурманской области, инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Напомним: уполномоченный по защите прав предпринимателей Максим Белов сообщил, что покидает свой пост. В этой должности он был с декабря 2021 года.

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